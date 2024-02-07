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Согласно информации компании по обработке данных IDC, объем поставок планшетных компьютеров за весь 2023 год составил 128,5 миллиона единиц. Это указывает на снижение на 20,5% по сравнению с предыдущим годом и является самым низким показателем за последние 13 лет.
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Помимо планшетов, 2023 год оказался сложным для всей индустрии ПК. Предыдущие 12 месяцев стали не самыми лучшими и для рынка смартфонов. Однако, в четвертом квартале оба этих рынка показали некоторое улучшение. Планшеты такие успехи не продемонстрировали, их поставки снизились на 17,4% в годовом исчислении, достигнув отметки в 36,8 миллиона единиц. IDC указывает на обычные причины снижения поставок планшетов: экономические проблемы и предпочтение потребителями расходовать деньги на первостепенные нужды. Впрочем, задержки в проектах и заморозка расходов также привели к тому, что покупки были отложены.
В прошлом году поставки всех ведущих производителей планшетов сократились. Самое значительное падение было зафиксировано у компании Amazon, которая упала на 65,9% в годовом исчислении. В то же время Apple, несмотря на снижение второго по величине показателя (19,8%), оставляет себе лидерскую позицию.
Хотя рынок в целом продолжал страдать в четвертом квартале, для китайских производителей планшетов это был хороший период. Huawei, Lenovo и Xiaomi продемонстрировали двузначный рост поставок. Apple, напротив, сократила поставки на 29,3%, но все равно удержала первое место. Samsung, занимая второе место, упала на 6,6% и удерживает около 20% долю рынка. Следует также отметить, что Apple в 2023 году не выпустила ни одной новой модели iPad, чего не делала с 2010 года.