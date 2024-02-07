Наибольшее падение за прошлый год показали ведущие компании Apple, Samsung, тогда как китайские бренды даже увеличили свои продажи

Согласно информации компании по обработке данных IDC, объем поставок планшетных компьютеров за весь 2023 год составил 128,5 миллиона единиц. Это указывает на снижение на 20,5% по сравнению с предыдущим годом и является самым низким показателем за последние 13 лет.

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Помимо планшетов, 2023 год оказался сложным для всей индустрии ПК. Предыдущие 12 месяцев стали не самыми лучшими и для рынка смартфонов. Однако, в четвертом квартале оба этих рынка показали некоторое улучшение. Планшеты такие успехи не продемонстрировали, их поставки снизились на 17,4% в годовом исчислении, достигнув отметки в 36,8 миллиона единиц. IDC указывает на обычные причины снижения поставок планшетов: экономические проблемы и предпочтение потребителями расходовать деньги на первостепенные нужды. Впрочем, задержки в проектах и заморозка расходов также привели к тому, что покупки были отложены.

В прошлом году поставки всех ведущих производителей планшетов сократились. Самое значительное падение было зафиксировано у компании Amazon, которая упала на 65,9% в годовом исчислении. В то же время Apple, несмотря на снижение второго по величине показателя (19,8%), оставляет себе лидерскую позицию.

Хотя рынок в целом продолжал страдать в четвертом квартале, для китайских производителей планшетов это был хороший период. Huawei, Lenovo и Xiaomi продемонстрировали двузначный рост поставок. Apple, напротив, сократила поставки на 29,3%, но все равно удержала первое место. Samsung, занимая второе место, упала на 6,6% и удерживает около 20% долю рынка. Следует также отметить, что Apple в 2023 году не выпустила ни одной новой модели iPad, чего не делала с 2010 года.