Перспективное изделие будет создано для продажи партнёрам на Ближнем Востоке

Российский боевой самолёт Су-75 Checkmate, являющееся перспективным однодвигательным самолётом, рассматривается конструкторами как основа для проектирования нового боевого истребителя по заказу государств Ближнего Востока. Об этом поделился гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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Самолет Су-75 изначально планировался с открытой архитектурой, что позволяет создать истребитель с определенными характеристиками, соответствующими требованиям арабских стран. И не случайно у арабских стран возникло огромное желание иметь доступный, но одновременно мощный истребитель. На данный момент такая разработка является наиболее реалистичной, поскольку в самой конструкции самолета уже учтена возможность разработки комплексов для различных задач, включая беспилотные истребители.

"Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate со свободной архитектурой сегодня является наиболее актуальным продуктом для разработки и совместных проектов в области авиации в регионе Ближнего Востока," - заявил Михеев.

Новейший истребитель Су-75 представлен в трех модификациях: беспилотном, двухместном и одноместном. Техника разрабатывается с учетом возможности передачи как в войска Российской Федерации, так и зарубежным партнёрам. Заявленные технические характеристики говорят о скорости до 2 Мах, дальности полета до 3 километров и массе боевой нагрузки до 7.4 тонн.