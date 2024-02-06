"Тайфун-ПВО" была представлена на выставке оружия World Defense Show-2024 в Эр-Рияде

Одним из наиболее примечательных экспонатов выставки оружия World Defense Show-2024, которая открылась в Эр-Рияде, стала инновация от конструкторов Ижевского электромеханического завода "Купол". Речь идет о новейшей зенитной бронемашине "Тайфун-ПВО(Э)".

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Эта новейшая боевая техника, продемонстрированная в экспозиции оборонного холдинга "Алмаз-Антей", имеет ряд превосходных характеристик. Создатели "Тайфуна-ПВО" ставили перед собой цель сконструировать технику, которая обеспечит высокую мобильность стрелков-зенитчиков и повышенный уровень их защиты, что значительно расширит возможности противовоздушной обороны армии.

"Тайфун-ПВО" необходим для боевой деятельности зенитчиков, имеющих на вооружении переносные зенитные комплексы "Игла" и "Верба". Использование этой машины значительно повышает эффективность отражения воздушных целей противника, благодаря чему является незаменимым инструментом в арсенале армейской противовоздушной обороны.

"Тайфун-ПВО" создан на базе бронемашины КамАЗ-4386, которая уже приобрела репутацию надежного и мощного автомобиля, обладающего уникальной проходимостью и повышенной защищенностью. Бронемашина оснащена радиостанцией серии "Акведук", навигационным оборудованием "Азимут" и станком с прицельным комплексом для пулемета типа "Корд". Экипаж машины состоит из пяти человек: командира, двух стрелков-зенитчиков, пулеметчика и водителя-электрика. Зенитчики, которые находятся на борту "Тайфуна", могут поражать воздушные цели, включая различные типы военных дронов, летящих со скоростью до 420 метров в секунду на расстоянии до 6 километров и на высоте более 3 километров. Новая боевая машина от оружейников ИЭМЗ "Купол" уже прошла государственные испытания и получила экспортное разрешение.