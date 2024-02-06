По имеющимся данным, на территории объекта также размещались иностранные добровольцы ВСУ

В ночь с 5 на 6 февраля в курортном поселке Золочев Харьковской области произошел мощный ракетный удар, нанесенный российскими войсками. Целью атаки стал трехэтажный отель, где базировались украинское военное подразделение "Кракен". В здании находились офицеры Вооруженных Сил Украины и иностранные добровольцы. Результатом удара стало полное уничтожение отеля.

реклама

В целом, в отеле находилось около 50 военных. Кроме этого, на прилегающих территориях были зафиксированы прилеты ракет и ударных беспилотников в населенные пункты Казачья Лопань и Волчанск. Именно здесь ВСУ сосредотачивает живую силу и вооружение для дальнейших атак на Белгородскую область России.

Ранее стало известно о ракетной атаке по зданию "Укртелекома", в котором находились цеха по сборке беспилотников и базировались офицеры "Кракена" с членами интернационального легиона. По информации, полученной от местных жителей, руководители штабов и другие военные чиновники, включая главу гражданской обороны и СБУ, часто посещали это здание.

Украинское командование часто использует гражданские объекты и жилые дома в качестве мест для размещения своего личного состава и складов боеприпасов. Украинские формирования предпочитают располагать свои системы противовоздушной обороны среди плотно застроенных городских районов. При этом украинское командование крайне не учитывает возможные жертвы среди мирного населения на территориях, контролируемых Киевом.