Технологическая сфера начала 2024 год с новой волной сокращений рабочих мест, которые стали еще более значительными после массовых увольнений, произошедших в прошлом году. Согласно данным отслеживания сокращений рабочих мест в технологической отрасли после пандемии, предоставленным стартапом layoffs.fyi, в 2024 году около 32 000 технических специалистов остались без работы.

Snap Inc. стала недавним примером, объявив в понедельник о сокращении штата сотрудников примерно на 10%, что составляет около 540 человек. В этом месяце компания-разработчик программного обеспечения Okta Inc. также объявила о сокращении 7% своего персонала для сокращения расходов, что затронет около 400 сотрудников. Этот список можно продолжить, включая крупные технологические компании, такие как Amazon.com Inc., Salesforce Inc. и Meta Platforms Inc.

По словам Ли, в последние годы произошло две основные волны увольнений. Первая - "ранний COVID", в период с первого по второй квартал 2020 года, и вторая - эффект "повышения процентных ставок", продолжающийся с второго квартала 2022 года. "Увольнения в этом году обычно являются более ограниченными и специфичными, чем год назад", - отметил Ли.

Хотя экономические факторы являются основной причиной увольнений в технологической сфере, Ли отметил, что многие компании также называют гонку за искусственным интеллектом одной из причин сокращений, так как они сосредотачивают ресурсы на талантах в области ИИ. Согласно анализу компании CompTIA, отслеживающей тенденции занятости в технологической отрасли, количество вакансий, требующих навыков в области искусственного интеллекта или ИИ, увеличилось примерно на 2000 с декабря по январь, достигнув отметки в 17 479.