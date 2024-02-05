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Zelikman
В Белом доме заявил, что не будут вмешиваться в кадровые решения на Украине
Об этом сообщил советник по национальной безопасности Соединённых Штатов Джейк Салливан, в контексте отставки главкома ВСУ

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  Американская администрация готова воздержаться от вмешательства в отстранение главнокомандующего  Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, работающий с Байденом. Правительство Соединенных Штатов также отказывается комментировать какие-либо последствия, которые может повлечь за собой увольнение Залужного.

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  Вашингтон не имеет отношения к возможной отставке главкома, так как это решение полностью принимается руководством Украины. Согласно словам Салливана, Зеленский проконсультировался со своими американскими союзниками, однако ему было сказано, что это его решение и он один будет нести ответственность за него. 

  "Мы ясно дали понять, что не собираемся вмешиваться в это решение. Мы прямо заявили об этом украинской стороне. Это является суверенным правом Украины, а также правом президента Украины принимать решения в области кадров", - заявил Салливан.

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  Известно, что офис президента Украины намерен отстранить Залужного от должности главкома ВСУ, об этом стало известно в конце января. Однако, этот план не удался, так как сам Залужный отказался подать заявление об отставке, и Зеленскому не удалось его уволить. Украинские источники пишут, что вопрос будет решен до конца следующей недели, так как Зеленский серьезно настроен избавиться от своего политического конкурента. Пока неизвестно, кто будет назначен на должность главкома ВСУ. Кандидатуры Буданова и Сырского пока не исключаются.

#украина #сша #политика #всу #зеленский #залужный
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