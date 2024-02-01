Продажи графических чипов для PlayStation и Xbox падают. При этом компания получила высокую прибыль от продажи процессоров Ryzen, Epic и Instinct

AMD опубликовала свои финансовые результаты за 2023 год. В целом, компании не удалось избежать спада рынка в течение года, хотя она продемонстрировала заметное улучшение в последнем квартале по сравнению с предыдущим годом.

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Основной причиной снижения доходов стало снижение продаж нестандартных чипов AMD, использующихся в консолях Xbox и PlayStation. Sony пока не опубликовала данные о продажах PlayStation 5 к концу года, но в прошлом году компания повысила свой прогноз, и общий объем продаж превысил 50 миллионов. Отметим, что Microsoft продала только около трети консолей Xbox.

Генеральный директор AMD, Лиза Су, связала снижение доходов от игровых адаптеров с циклом зрелости консолей, входящим в пятый год своего существования, когда предложение начинает превышать спрос. Она также сообщила о высоком спросе на графические процессоры Radeon RX 6000 и 7000 в 2023 году, но подробности не уточнила. Падение на рынке ПК также повлияло на снижение доходов компании в клиентском секторе на 25% в 2023 году. Однако, рост продаж процессоров Ryzen 7000 привел к увеличению выручки в четвертом квартале на 62% по сравнению с прошлым годом.

Сегмент центров обработки данных является положительным для AMD. Рост продаж чипов Epyc и Instinct значительно увеличил выручку в прошлом квартале, а выручка за 2023 год слегка выросла.

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Аналитики ожидают восстановления сектора ПК в 2024 году, что может улучшить финансовые показатели AMD. Запрос на оборудование для искусственного интеллекта также способствовал росту котировок акций компании. Запуски новых продуктов, запланированных на поздний период этого года, могут продолжить эту тенденцию. Компания AMD также ожидает запуск линейки процессоров Ryzen 9000 в этом году, а также появление видеокарт RDNA 4. Слухи о возможном обновлении консоли PlayStation 5 в 2024 году также добавляют потенциала AMD.