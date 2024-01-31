Apple продолжает взимать с разработчиков комиссию в размере до 27% за покупки, совершаемые вне App Store

Apple Inc. не справилась с требованиями суда относительно открытия своего App Store для внешних способов оплаты, как подтвердила судье компания Epic Games Inc.

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После того, как Верховный суд США 16 января отказался вмешиваться в трехлетний конфликт между создателем популярной игры Fortnite и технологическим гигантом, Apple объявила о том, что позволит всем сторонним приложениям, продаваемым в США, включать внешние ссылки на веб-сайты разработчиков для обработки платежей за покупки в приложении. Apple выполнила требование, однако продолжает взимать с разработчиков комиссию в размере до 27% за покупки, совершаемые вне App Store.

Epic заявила во вторник, что оспаривает соблюдение Apple ранее установленных изменений и объяснит это в предстоящей документации. Решение Верховного суда подтвердило постановление апелляционного суда 2023 года, которое определило, что бизнес-модель Apple не нарушает федеральные антимонопольные законы, но нарушает закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции, ограничивая возможность разработчиков уведомлять о альтернативных платежных системах, которые могут быть более выгодными.

Apple вносила изменения в работу App Store, чтобы решить проблемы разработчиков, с момента подачи компанией Epic Games в суд в 2020 году. Спор начался, когда Apple исключила игру Fortnite из App Store, так как Epic Games был найден обходной способ оплаты комиссии в 30% от покупок в приложении.

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Генеральный директор Epic, Тим Суини, жаловался на "несправедливое соблюдение требований" Apple в сообщении от 16 января в социальной сети Х. Тем временем производитель iPhone стремится добиться постановления суда о том, что Epic Games должна возместить ему 73 миллиона долларов судебных издержек за нарушение соглашения с разработчиком.