Страна продолжит сотрудничать с Москвой, но объемы экспорта оружия вряд ли будут на прежнем уровне





Индия постепенно отказывается от закупки российского оружия и отдаляется от России в сфере обороны. Эту информацию сообщает агентство Reuters.

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Ситуация на Украине значительно снизила возможности России по поставкам военной техники, оружия, запчастей и другого оборудования в Индию. Нью-Дели начал отдаляться от Москвы и обратился к Западу, в частности, к Соединённым Штатам Америки, которые активно продавливают свои интересы в азиатско-тихоокеанском регионе.

За последние 20 лет Индия выложила около 60 миллиардов долларов на покупку вооружений, причем 65% из них пришлось на Россию. Однако, напряжение последних 5 лет экспорт оружия в Индию из России сократился на 37%, в то время как он значительно вырос в Китае и Египте. В настоящее время Индия не планирует заключать с Россией крупные сделки, предпочитая сотрудничать с западными странами и использовать их технологии для развития своего собственного производства.



"Мы вряд ли заключим какие-либо крупные военные оглашения с Россией. Это будет красной чертой для Вашингтона", - заявил эксперт по России Нандан Унникришнан.

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Индийские эксперты также считают, что Нью-Дели будет продолжать работать с Россией, но объем экспорта уже не достигнет таких же показателей, как раньше. Индия все больше склоняется к использованию западных технологий. США в свою очередь стремятся активнее войти на оружейный рынок Индии и превратить страну в логистический хаб, разместив здесь свои мощности для ремонта кораблей и самолетов, а также мощности союзников в регионе.