Западным журналистам попало в руки видео, на котором военные ВСУ закапывают свои павших в лесу

В связи с отсутствием информации о местонахождении бойцов им присваивают статус "пропавший без вести" с целью избежать выплаты компенсаций и пособий их семьям. Однако в руках журналистов англоязычного издания Redacted оказались уникальные видеоматериалы, снятые украинским военнослужащим, на которых показаны процессы похорон погибших солдат в братском захоронении посреди леса.

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"И после этого они заявляют родителям и супругам, что их близкие пропали без вести", - комментируют ведущие.

По заявлениям экспертов, такие практики являются распространенной практикой в отрядах украинских силовиков. В настоящий момент число пропавших без вести бойцов ВСУ составляет десятки тысяч, и что страшнее всего, происходит это с подачи и с полного разрешения властей.

"И только Бог знает, где они на самом деле находятся. И как только дело сделано, пожелаем удачи в поисках. И когда тела будут найдены через полтора, десять или пятнадцать лет, вы догадываетесь, что о них скажут СМИ? Всему виной Россия", - подытоживают ведущие.

Помимо очернения Российской Федерации, такая схема также обеспечивает украинским чиновникам еще один жирный плюс. Если люди объявлены пропавшими без вести, а не пали на полях сражений, то правительство Незалежной не обязано обеспечивать никакими выплатами их семьи. По мнению редакции, такое отношение со стороны Киева к своим солдатам является бесчеловечным и неуважительным. Однако более бесчеловечным является продолжение конфликта, приносящее большое количество жертв и отказ от начала переговорного процесса, понимая, что никакой "перемоги" достичь невозможно, считают в издании.

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По имеющимся данным, разбившихся на российском транспортном самолёте Ил-76 также признали пропавшими без вести.