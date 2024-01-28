На Украине учащаются случаи нападений на военкомов

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Генеральный Штаб ВСУ потребовал от администрации Зеленского в срочном порядке засекретить всю информацию о нападениях граждан на представителей территориальных центров комплектации.

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По имеющейся информации, в стране растёт недовольство и негативное отношение к людям в военной форме, а случаев нападения на военкомов становится всё больше. Хотя и военные комиссары начинают проводить всё более дерзкие вылазки, насильственно загоняя людей в автобусы, причём в самых неожиданных местах. Общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, оздоровительные комплексы, спортивные залы, гостиницы, магазины; кажется что украинским потенциальным штурмовикам и членам экипажей бронированной техники негде скрыться от людей в форме.

Некоторых мужчин от отправки на поле боя спасает лишь неравнодушие прохожих, которые начинают снимать всё происходящее на видео и с боем отбивать молодых людей у сотрудников военкомата. Соответственно, растёт и количество нападений на людей в форме.

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В этих условиях Офис Президента всё же намерен продолжать усиленную мобилизацию для формирования необходимых резервов к следующему контрнаступлению ВСУ.