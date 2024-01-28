По информации местных СМИ, по объекту прилетело минимум две баллистические ракеты

Вечером 27 января российская армия нанесла удары по военной инфраструктуре Украины и в сети начинает появляться всё больше подробностей о данной атаке. Ночной удар дронами-камикадзе на этот раз был неожиданностью для ВСУ. Особенно сильно пострадал Кременчуг, где российские ракеты ударили по нефтеперерабатывающему заводу.

реклама

В субботу вечером по Кременчугу прилетело по меньшей мере две баллистические ракеты, что подтверждают местные власти. Удар привел к мощному пожару, который тушили несколько часов. Представители областной военной администрации сообщили, что украинские силы противовоздушной обороны работали над Полтавской областью, но ракеты, тем не менее, сумели поразить промышленный объект.

Также вчера пострадал Харьков, в городе раздались взрывы. Гауляйтер Харькова Терехов подтвердил попадание ракет по нескольким объектам, но без уточнений. Украинская ПВО проявила большую активность, и появились сообщения о российской армии, которая якобы обстреливала город ракетами С-300. По всей видимости, украинские зенитчики снова пытались сбить несколько ракет в районах Харькова.





В Запорожье также было очень шумно вечером и ночью, там действовали дроны-камикадзе "Герань". По имеющимся данным, в городе прогремели от двух до четырех взрывов, информация различается. Слышалась стрельба из стрелкового оружия, работала ПВО. Власти города признали попадание в "инфраструктурный" объект, но без уточнений.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В соответствии с информацией пресс-службы Воздушных сил ВСУ, вечером и ночью объекты Украины были атакованы из России при помощи двух баллистических ракет "Искандер-М", трех ракет зенитной системы С-300 и восьми дронов-камикадзе типа "Шахед" (Герань). Украинская ПВО сообщила о перехвате четырех дронов, все остальные беспилотники и ракеты успешно поразили цели.