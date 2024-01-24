По информации источника, такой вариант развития событий уже рассматривается

Согласно сообщению американского журнала Foreign Policy, в настоящее время в Белом доме обсуждается необходимость продолжения военного присутствия США на территории Сирии.

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Источник утверждает, что американские политики рассматривают вариант полного вывода своего военного контингента из этого региона. В свете украинского кризиса и отсутствия у США интереса к военному присутствию в Сирии, администрация Соединенных Штатов обсуждает возможные сценарии для вывода войск. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Если США на самом деле покинут Сирию, она станет очередной страной, на территории которой американское военное присутствие не принесло желаемого результата. Примером тому может послужить двадцатилетнее присутствие американской армии в Афганистане, которое не привело ни к каким значимым последствиям, и проамериканский режим в Кабуле был свергнут.

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Учитывая высокие расходы на поддержку Украины, возможный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также события в Йемене и Секторе Газа, США вынуждены перераспределить свое внимание на другие страны. Кроме того, в американском обществе растет недовольство излишним вмешательством страны в отдаленные территории, такие как Украина или Ближний Восток.