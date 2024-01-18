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Zelikman
Дефицит бюджета становится серьезной проблемой для Украины
Украинское власти могут приостановить некоторые выплаты и льготы, если на Западе не возобновят финансирование

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  Дефицит в украинском бюджете становится ощутимой проблемой, так как Соединенные Штаты и Европейский союз, которые являются главными союзниками и спонсорами страны, еще не приняли решение о выделении дополнительной помощи, информирует издание The Independent. 

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  В начале 2022 года, в ходе конфликта, Украина потеряла треть своего экономического производства, при этом инфляция достигла показателя в 26%. Центральному банку страны пришлось печатать деньги, чтобы покрыть дефицит в бюджете. Благодаря регулярной финансовой поддержке со стороны западных союзников, в прошлом году Украина смогла вернуться к экономической стабильности: инфляция снизилась до 5,7%, а экономика выросла на 4,9%. Таким образом, страна смогла избежать эмиссии лишних денег, сохранить работу банковской системы и обеспечить функционирование школ и медицинских учреждений, а также выплату пенсий.

  Однако, из-за того, что Украина направляет большую часть своих доходов от налогов на военные действия, в стране образуется огромный бюджетный дефицит, при этом необходимо выплачивать пенсии и зарплаты учителям, врачам и государственным служащим. Если западная помощь будет отсутствовать, Киев будет вынужден возобновить эмиссию валюты, что может привести к инфляции и растущей бедности среди населения. Уже сейчас Украина значительно отстает от стран Европы по уровню благосостояния. Около 80% населения страны вынуждено экономить на еде и лекарствах, у них не хватает средств даже на одежду и обувь, пишет издание.

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  Бюджет Украины на текущий год предусматривает выделение помощи в размере $41 миллиарда для покрытия дефицита и предотвращения эмиссии денег. Киев рассчитывает на $8,5 миллиарда от США и $18 миллиардов от ЕС. По мнению экспертов, стране необходимы эти деньги к началу марта. Однако, The Independent отмечает, что ситуация с выделением финансовой помощи до сих пор остается неопределенной.

#украина #финансы #сво #экономика #армия #запад #бюджет
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Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
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Ну я примерно это и имел ввиду. Что там есть такого в этой материнке за 80 тысяч, чего нет в моей за 15? Встроенный вай-фай да звуковуха не совсем отвратная? Ясно-понятно :)
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
RandomXP
13:49
Это жалкие проценты, пока у тебя нет жидкого азота или чиллера. Эта мать, кстати, под чиллер отлично подойдёт. И да, на каждый день она по некоторым параметрам избыточна.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
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