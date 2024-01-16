S24 смогут, к примеру, моментально переводить речь пользователя на другой язык, без каких-либо дополнительных приложений и сервисов

В течение этой недели Samsung Electronics Co. порадует нас своим новейшим флагманским смартфоном Galaxy, который станет последним из линейки, лежащей в основе ее потребительского бизнеса с 2009 года. В связи с тем, что новый флагманский смартфон будет одним из первых устройств с полной интеграцией искусственного интеллекта, все больше людей интересуются его премьерой.

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Среди новых функций, которые представила Samsung, стоит отметить встроенный голосовой и текстовый перевод. Благодаря этому, устройства получат возможность осуществлять мгновенные переводы между языками в реальном времени, без необходимости использования сторонних приложений или удаленной обработки данных на сервере.

Компания Samsung также активно работает над добавлением других функций искусственного интеллекта. Например, во время выставки CES в этом месяце они сотрудничали с Marvel Studios для маркетинговой кампании, посвященной Сфере Лас-Вегаса. Это лишь один из примеров того, как компания стремится привлечь внимание к своим продуктам. Также стоит отметить, что продажи смартфонов Samsung снижались в последние годы из-за замедления темпа инноваций. Появление искусственного интеллекта может вернуть интерес к смартфонам и изменить представление о смартфонной эре.

Компания Apple тоже планирует представить свои собственные разработки в области искусственного интеллекта на Всемирной конференции разработчиков в июне. Это свидетельствует о важности и потенциале искусственного интеллекта в смартфонной индустрии.

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Пока еще неясно, как искусственный интеллект изменит управление смартфонами. Однако, согласно прогнозу Counterpoint Research, к 2027 году на рынок будет выпущено более миллиарда смартфонов, в которых будет встроен искусственный интеллект. Samsung делает первый шаг в этом направлении на выставке Unpacked на этой неделе, стремясь занять свою долю в этом растущем рынке.