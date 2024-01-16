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Zelikman
Российские подразделения уничтожили за последние сутки два немецких танка Leopard-2 под Купянском
После недолгой паузы, бои на линии соприкосновения возобновились с большей интенсивностью

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  В связи с неблагоприятными погодными условиями, когда российские войска были вынуждены сделать оперативную паузу, ситуация на линии соприкосновения изменилась после ее окончания. Активные боевые действия возобновились повсеместно. Замерзшая почва позволила ввести в строй бронетехнику, что незамедлительно сказалось на потерях украинской армии. В районе Синьковки войска России уничтожили три украинских танка, включая два немецких Leopard-2. Следует отметить, что неприятель предпринял шесть контратак, но все они были успешно отражены российскими бойцами.

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  На Красно-Лиманском участке было зафиксировано четыре атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы и Ямполовки. Севернее Торского выступа российские войска продвигаются, захватывая высоты, что признается и в Генеральном Штабе Украины. Также наблюдается активное строительство окопов украинскими военнослужащими на правом берегу реки Жеребец. Между Соледаром и Кременной продолжаются бои в Серебрянском лесничестве, а также войска РФ атакуют в районе Белогоровки, активизировалось Северское направление.

  На Донецком участке украинская армия провела пять атак в районах Веселого и Богдановки. На участке у Невельского в районе Авдеевки российские силы провели разведку боем с поддержкой артиллерии. Ведутся попытки окружить Первомайское. Также имеются бои у Красногоровки на северном фланге. Под Артемовском продолжается наступление российских вооруженных сил на Часов Яр с использованием нескольких направлений, бои ведутся также в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки.

  На Западе и Юге Марьинки войска наступают в районе Новомихайловки. Сообщения о том, что штурмовые группы оказались на окраинах села преждевременно, поскольку бои продолжаются в лесных зарослях, где противоборствующая сторона укрепилась. 

  На Запорожском направлении ситуация не изменилась, продолжаются бои на линии Работино - Вербовое. Российские войска сохраняют инициативу и имеют некоторые успехи, но это скорее тактическое продвижение. В Херсонском направлении поступила информация о том, что бойцы заняли западную часть Крынок, однако, это официально не подтверждено. В связи с невозможностью переброски резерва количество украинских сил на плацдарме и островах сократилось, но ожесточенные бои продолжаются.

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  В общем, потери ВСУ за последние сутки составили: 990 погибших и раненых солдат; 4 танка, включая два Leopard-2 под Синьковкой; 4 БМП; 5 боевых бронированных машин; 4 САУ "Гвоздика"; 1 САУ М109 Paladin; 3 гаубицы Д-20; 2 гаубицы M777; 2 орудия Д-30 и 1 пушка МТ-12 были нейтрализованы артиллерией; также было сбито 69 украинских беспилотников противовоздушной обороной.

#сво #всу #техника #армия #танки #leopard-2
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