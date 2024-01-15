Сообщается, что несмотря на повреждения, судно смогло покинуть опасную зону

Члены хуситского движения в понедельник атаковали американское коммерческое судно баллистической ракетой, подчеркивая опасность плавания по самой важной торговой артерии мира. Согласно сообщению Центрального командования Соединённых Штатов Америки в X, судно Gibraltar Eagle, плавающее под флагом Маршалловых островов, было атаковано в Аденском заливе около 16:00 по местному времени. Как сообщается, никто не пострадал, и судно продолжило свой путь, несмотря на некоторые повреждения.

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Эта атака еще раз подчеркнула предупреждения США, сделанные ведущей торговой группой, о том, что грузовым кораблям следует избегать плавания вблизи Красного моря. В последние несколько дней силы США и Великобритании наносили удары по целям в Йемене после серии нападений на коммерческие суда со стороны хуситов, которые возобновили атаки на суда, имеющие связь с Израилем. Хуситы предупредили о контратаке против американских и британских судов в ответ на бомбардировку.

Оператор Gibraltar Eagle, компания Eagle Bulk Shipping, подтвердила, что судно подверглось атаке и получило ограниченные повреждения в грузовом отсеке перед тем, как покинуть этот район. На борту судна находился груз стальных изделий. Ведущая международная ассоциация судоходства Bimco разместила навигационное предупреждение на платформе LinkedIn, ссылаясь на рекомендации Центрального командования военно-морских сил США. В предупреждении отмечается, что данная ситуация может сохраняться в течение некоторого времени.

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"Силы коалиции и Bimco продолжают рекомендовать судоходным компаниям избегать плавания в этом районе", - отмечается в сообщении торговой группы.