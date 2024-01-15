Сообщается о значительных потерях украинских формирований на данном участке

Российские военные не прекращают наступать на позиции украинских формирований вдоль всей линии фронта, и особенно успешно продвигаются в районе Сватово-Кременная.

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По информации, полученной от источников, штурмовые группы российских войск смогли значительно сократить число украинских отрядов в районе села Макеевка в Луганской Народной Республике, которые по-прежнему обитают в окрестностях Макеевки. Продвижение российских войск происходило через Макеевскую балку на участке шириной более 2 километров и глубиной до 2 километров. Также имеются отчеты о прогрессе в районе Серебрянского лесничества, где бойцы российской армии вытеснили силы ВСУ с их позиций. Информация о деталях отсутствует. Министерство обороны сообщает, что передовые разведчики обнаружили движение штурмовых групп 13-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины в Серебрянском лесничестве, после чего они были поражены артиллерийскими ударами, неприятелю пришлось отступить. О дальнейшем продвижении на данный момент нет информации.

"В районе Макеевки российские войска продвинулись в южном направлении от Макеевской балки на участке шириной до 2,2 километров. Это является самым значительным прогрессом на данном фронтовом участке за последние несколько недель", - информирует источник.

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Продвижение в районе Макеевки затрудняется гористым рельефом. На западе села находятся высокие холмы, где ВСУ разместили несколько опорных пунктов, контролирующих обширные территории.