X-59 сможет развивать скорость до 1490 км/час и лететь на высоте до 16,8 километров

В США был представлен экспериментальный новейший сверхзвуковой самолет X-59, разработанный компанией Lockheed Martin (LM) совестно с космическим агентством NASA.

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Демонстрация X-59 была проведения на предприятии корпорации в Калифорнии. Разработчики утверждают, что машина способна преодолевать звуковой барьер с минимальным уровнем шума. Важно отметить, что в Соединенных Штатах уже больше полувека существуют ограничения на частные сверхзвуковые полеты из-за их шумового загрязнения. Однако, в последнее время в стране рассматривается возможность упразднения этих ограничений. Для этого требуется разработка сверхзвуковых самолетов с минимальным уровнем шума.

Работа над X-59 стартовала в 2019 году, а в 2021 году был окончен сбор первой экспериментальной модели самолета. Первый испытательный полет X-59 запланирован на весну или лето текущего года. Главная цель разработки заключается в оценке пригодности сверхзвукового пассажирского транспорта.

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Судя по характеристикам техники, представленным на презентации, сверхзвуковой X-59 способен развивать скорость до 1490 километров в час и лететь на высоте до 16,8 километров с уровнем звукового давления в районе 75 децибел.