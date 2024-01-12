Консоль 400 Mini имеет 25 уже встроенных оригинальных 8-битных игр

Выпуск новых мини-ретро-консолей в 2024 году свидетельствует о живом и процветающем движении в этой сфере. Уже к новому году благодаря компании Retro Games появится ещё один любопытный продукт из этой серии. Недавно разработчик представил модель под названием 400 Mini - это уменьшенная в половину версия легендарной Atari 400, способная имитировать все 8-битные игры Atari, включая серии 400/800, XL и EL, а также домашнюю консоль 5200.

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Эта мини-машина в стиле ретро поставляется вместе с 25 классическими играми Atari, среди которых такие хиты, как Millipede, Star Raiders II, Berzerk, Lee и MULE - и это лишь некоторые из них. Это замечательное дополнение, которое сделает ретро-консоли еще более удобными для пользователей.

Новинка от Retro Games, 400 Mini, способна выводить изображение с разрешением до 720p и 60 Гц. Она также обладает пятью USB-портами для подключения дополнительных аксессуаров, например, геймпадов, клавиатур или джойстиков. Каждая предустановленная игра обладает четырьмя слотами для сохранения, и игрокам предоставляется возможность перематывать игровой процесс на 30 секунд, чтобы справиться с трудными ситуациями и противниками.

Стоит отметить, что Nintendo, являясь пионером в данной области, посеяла семена ретро-мини-консолей с выпуском NES Classic Edition в 2016 году. Ранее существовали подделки классических игровых систем, но практически все они оставляли желать лучшего и не выполняли свою главную задачу - воссоздать атмосферу и эмоции от игр. Nintendo первыми прекрасно поняли формулу ретро и выпустили официально лицензированный продукт, который с гордостью восхвалял свои корни и не наносил ущерб игровому процессу.

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Таким образом, Nintendo открыла путь для релиза SNES Classic и других ретро-мини-консолей, включая Sega Genesis, Sony PlayStation и TurboGrafx-16 Mini, а также многие другие. Однако Nintendo, возможно, упустили возможность выпустить дополнительные мини-версии популярных консолей, таких как GameCube или Nintendo 64. Они решили сосредоточиться на развитии своего сервиса Switch Online, который позволяет наслаждаться классическими играми.