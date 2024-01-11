В отличие от аналогичных технологий от компании Nvidia, ПО от Красных будет работать на совершенно разнообразном оборудовании

На выставке CES 2024 компания AMD заявила, что планирует улучшить видеокачество с помощью масштабирования FSR. Следующее обновление драйвера Radeon Adrenalin принесет функциональность для повышения качества потокового видео, а обновление VLC с поддержкой технологии для автономного контента ожидается в первом квартале следующего года.

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На презентации не было проведено живых демонстраций, однако, AMD намекнула, что масштабирование видео на YouTube с 720p до 1440p может заметно улучшить четкость изображения. Примерно год назад Nvidia представила RTX Video Super Resolution, которая предлагает поддержку масштабирования в браузерах для YouTube и потоковых сервисов, а также для автономного видео в VLC. Первоначально "RTX VSR" был встречен скромным откликом, однако, после последующих обновлений получил более положительную реакцию пользователей.

Однако, как и DLSS, решение Nvidia поддерживается только видеокартами RTX. В то время как FSR от AMD работает на большинстве аппаратных устройств, включая консоли и графические процессоры конкурентов, что позволяет использовать его аналог для масштабирования видео на самом разном оборудовании. Компания не указала системные требования и возможность реализации масштабирования видео на системах, отличных от ПК.

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Таким образом, Intel остается единственным производителем графических процессоров, не имеющим решения для масштабирования видео. Однако, учитывая их реакцию в областях таких, как суперразрешение и генерация кадров, было бы неудивительно, если они также разработали решение для масштабирования видео на основе XeSS. Это станет еще одним аргументом в пользу новейших процессоров компании, которые включают в себя аппаратные функции искусственного интеллекта и встроенную графику, поддерживающую масштабирование на основе машинного обучения.