Сам Bitcoin при этом отреагировал незначительным ростом

Регуляторы США впервые разрешили биржевым фондам инвестировать в Bitcoin. Это событие стало значимым для сектора цифровых активов общей стоимостью около 1,7 триллиона долларов, так как оно открывает доступ к крупнейшей криптовалюте на Уолл-стрит и в других регионах.

реклама

Как сообщает Bloomberg, Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам (SEC), которая заботится о защите интересов инвесторов, разрешила большим игрокам рынка, включая BlackRock, Invesco и Fidelity, а также менее крупным компаниям, включая Valkyrie, начать торговлю Bitcoin-ETF с четверга. Такое одобрение является редким прорывом для SEC после более чем десятилетнего противостояния. Отказы регулятора длились с 2013 года, когда Tyler и Cameron Winklevoss впервые представили заявку на создание Bitcoin-ETF. В 2020 году компания BlackRock неожиданно подала заявку, что привело к решению апелляционного суда, которое назвало предыдущий отказ "произвольным и капризным". Это стимулировало рост цены BTC и усилило слухи о том, что регуляторы, наконец, одобрят ETF.

Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что, хотя они одобрили листинг и торговлю Bitcoin-ETF, они не одобрили сам Bitcoin. Он предупредил инвесторов о возможных рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту и продукты, связанные с ней.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее SEC отвергала идею Bitcoin-ETF из-за предполагаемой невозможности контролировать торговлю Bitcoin на регулируемой бирже и выявлять мошенничество и манипуляции. Однако компания Ark Investments Кэти Вуд представила данные, показывающие высокую корреляцию между спотовой и фьючерсной торговлей BTC на платформе CME Group. Исследование SEC показало, что нарушения на биржах, таких как Kraken и Coinbase, скорее всего, проявятся на фьючерсах. На основании этого было принято решение о разрешении ETF.