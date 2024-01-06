По информации инсайдера, на Банковой считают возможным отравление президента западными спецслужбами

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, на Банковой всерьёз обеспокоились за жизнь и здоровье Владимира Зеленского, опасаясь, что администрация Байдена пойдёт на крайние меры в случае дальнейшего сопротивления Украины идти на переговоры с Российской Федерацией.

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В скором времени на Тайване пройдут выборы президента, от которых будет зависеть дальнейшая судьба острова. В случае победы на выборах проамериканских сил, которые заявят о суверенитете Тайваня от Китайской Народной Республики, Соединённым Штатам необходимо будет готовиться к возможному столкновению с Пекином. В таком случае Вашингтону необходимо будет заморозить хотя бы украинский конфликт. Не стоит забывать о напряженной ситуации на Ближнем Востоке, которая со временем лишь усугубляется. В Белом доме понимают, что оказывать помощь сразу в трёх масштабных конфликтах будет непосильная задача и завершение проекта "Украина" - необходимо.

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Однако Зеленский не собирается идти ни на переговоры, ни на честные выборы, которые ему не выиграть, если в них примет участие главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Власти пытаются снести Залужного с должности и раздавить его рейтинг, однако, западные партнёры этого сделать не позволили. В ответ Зеленский отказался проводить выборы и теперь в Офисе Президента боятся, что действующего лидера Украины могут ликвидировать, в частности речь идёт об отравлении, так как несмотря на прекращение финансирования из Соединённых Штатов, власти не идут на переговоры и не ищут выход из конфликта.