На выдачу хакеров также претендовали Соединённые Штаты Америки

Попытки России вернуть своих киберпреступников на родину набирают обороты. В течение долгого периода США и Россия состязались в споре о судьбе предполагаемых нарушителей кибербезопасности. Один из таких случаев - дело Евгения Никулина, российского гражданина, который десять лет назад был вовлечен в взлом сайтов LinkedIn, Dropbox и Formspring и последующие конкурирующие запросы о выдаче со стороны разных стран. В конечном итоге Никулина арестовали в Чехии, которая отказала в его выдаче родной стране и отправила его в Соединенные Штаты.

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Другой случай - Алексея Буркова, российского гражданина, которого обвиняли в управлении веб-сайтами, где проводилась торговля украденными номерами дебетовых и кредитных карт, а также рекламой украденных товаров и инструментов для хакеров на приглашение. Россия настаивала на том, чтобы Буркова выдали на родину, а не в США, и, по сообщениям, предлагала в обмен освободить американскую израильтянку, которая была арестована и приговорена к тюремному заключению за попытку провоза незначительного количества марихуаны через российский аэропорт. Однако эта сделка так и не состоялась, и Буркова отправили в США. Однако, недавно Россия все-таки одержала победу.

21 декабря Генеральная прокуратура России объявила о том, что Казахстан согласился на выдачу Никиты Кислицина, руководителя известной российской компании в области кибербезопасности и бывшего редактора журнала "Хакер". По заявлению правительства, в 2022 году Кислицину будет предъявлены обвинения в взломе и вымогательстве на территории родины.

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Согласно прокуратуре США, за десять лет до этого Кислицин использовал лицо, предположительно связанное с ФСБ, для продажи пользовательских идентификационных данных, украденных из Formspring в 2012 году. Эти данные ранее были украдены уже упомянутым Евгением Никулиным.