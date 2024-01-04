Под ударом оказались ремонтные бригады, работавшие над восстановлением взлетно-посадочного полотна

В ночь с 3 на 4 января российские Вооружённые Силы снова провели серию ударов по украинским военным объектам, находящимся в тыловых районах. Новая волна ударов была направлена в основном на Харьков и его окрестности. В самом городе было зафиксировано несколько воздушных налетов на промышленные и военные объекты. Новость о последовательных взрывах была подтверждена информатором в Харькове.

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Поражено было несколько объектов, включая здания, где находились сотрудники нацбатов – национальной гвардии Украины. Это было очередной эпизод нападений российских дронов типа "Герань-2" на военный объект в Хмельницкой области. И вновь они атаковали аэродром в Староконстантинове. Это уже десятая атака на этот аэродром, начиная с середины декабря 2023 года. За это время Вооруженные Силы Украины потеряли две пусковые установки ЗРК, радар, два топливозаправщика, грузовик, используемый для вывоза авиационных комплектующих, навигационное оборудование и многое другое.

Ремонтные бригады уже начали восстанавливать взлетно-посадочную полосу аэродрома, когда новая волна ударных дронов снова нанесла поражение, уничтожая как саму полосу, так и членов ремонтных бригад.

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В то же время в ночь на 4 января были проведены атаки на резервные украинские вооруженные формирования в районе Купянска, когда те попытались занять огневые позиции в направлении Синьковки.