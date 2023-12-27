Однако, чем сильнее развиваются новые технологии, тем очевиднее становится, что роботы и искусственный интеллект лишают работы немалое количество людей

В октябре Amazon объявила о введении в тестовую эксплуатацию двух новых типов роботов в своих складах. Один из них – Sequoia, похожий на Roomba, предназначенный для идентификации и хранения запасов, а также сокращения времени обработки заказов. Вторым роботом стал Digit от Agility Robotics, который имеет высоту 145 сантиметров и весит 65 килограммов.

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Digit обладает возможностью ходить вперед, назад и в стороны, приседать и сгибаться. Он также способен перемещать, захватывать и обрабатывать предметы с помощью своих рукообразных «застежек». Этот робот идеально подходит для замены людей во многих задачах, которым нужны отдых, перерывы на туалет и получение заработной платы.

Digit осуществляет выполнение повторяющихся задач, включая переработку мусора и обработку сыпучих материалов. Дэмион Шелтон, генеральный директор Agility Robotics, поделился с Business Insider, что для такого вида заданий не хватает рабочей силы. Он отметил, что главной проблемой является не замена рабочих мест, а сохранение здоровья работников этих предприятий. Важно отметить, что в последний квартал Amazon получила прибыль в размере $9,9 млрд при выручке в размере $143 млрд.

Шелтон подчеркнул, что роботы от Agility Robotics предназначены для совместной работы с людьми, а не для их полной замены. Мы уже слышали похожие аргументы относительно того, что генеративный искусственный интеллект «повышает» количество рабочих мест, а не отменяет их, но такие технологии все равно приводят к потере работы для многих людей, и по прогнозам к 2030 году они заменят более 2 миллионов рабочих мест в Соединённых Штатах.

"Наш робот призван дополнять людей и позволять работникам быть более продуктивными, выполняя опасные и повторяющиеся задачи, чтобы люди могли сосредоточиться на более интересных и творческих аспектах", - сказал Шелтон.

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Любое устройство, которое может выполнять опасную или повторяющуюся работу, обычно выполняемую человеком, заслуживает приветствия, при условии, что это не происходит в ущерб для работающих людей. Производители роботов могут утверждать, что это так, но совершенствование этих продуктов заставляет задуматься, что они все же лишат некоторых людей работы.