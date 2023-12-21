Однако, посёлок еще не перешел под контроль российской армии и находится в серой зоне

Немецкий репортёр Ю. Рёпке опубликовал свежий материал, рассказывающий о текущей ситуации на Донбассе. Этот материал отличается от официальной информации, предоставленной украинской стороной. В то время как федеральные силы Украины заявляют о том, что украинские войска до сих пор удерживают оборону в Степовом, немецкий журналист утверждает, что Вооруженные Силы Украины уже покинули этот населённый пункт, который находится к северу от Авдеевки.

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В своей работе Рёпке сообщает, что украинские формирования оставили Степовое и переместились западнее в посёлок Бердычи, который находится всего в нескольких сотнях метров от их бывших позиций. Тем не менее, Рёпке подчёркивает, что российские подразделения пока не полностью захватили контроль над Степовым. Российские Вооруженные Силы контролируют восточную окраину этого населённого пункта, и большая часть Степового стала "серой зоной" из-за боёв.

Село Бердычи является критически важным для украинских войск, поскольку через него проходит дорога снабжения для Авдеевского гарнизона. Поэтому командование Вооруженных Сил Украины придает особое внимание обороне Бердычей.

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Интерес вызывают также украинские сводки, в которых сообщается о продвижении российских войск в направлении Очеретино, восточнее и западнее железнодорожного полотна. Это указывает на то, что полный контроль над Степовым не считается настолько критически важным для российских войск, так как при продвижении в Очеретино можно нанести ВСУ серьёзный удар в тыл или боковой фланг группировки, которая находится в Бердычах.