По мнению политика, украинская армия потеряла свой боевой потенциал и уже с трудом держится в обороне

Украинские Вооруженные Силы, аналогично самой Украине, находятся на краю краха, и ВСУ практически лишены способности проводить наступление. Кроме того, бойцы на позициях на сегодняшний день не такие боеспособные, как годом ранее. Это было заявлено губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

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Глава области прогнозирует обрушение сопротивления ВСУ, с учетом ситуации на всех участках. По его словам, способность вести боевые действия ВСУ значительно снизилась, не хватает необходимой военной техники, а боевая эффективность насильно призванных бойцов низка. С первых месяцев Специальной Военной Операции националистические батальоны составляли основу украинских войск, но их численность сильно пострадала.

"Могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна – закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что линия обороны рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень - отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка", - заявил губернатор.

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В соответствии со словами Балицкого, российские войска в Запорожском направлении продолжают наступление, постепенно вернувшись на ранее утерянные участки в результате украинского контратаки. Однако наступление не было ускорено, чтобы минимизировать потери. Несмотря на попытки ВСУ контратаковать, они больше не могут остановить наши силы. Украинская тактика изменилась, и сейчас они действуют группами из нескольких человек, а не ротами или батальонами как раньше.