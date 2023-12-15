Данная зенитка способна бороться как с воздушными, так с водными и наземными целями





На Херсонском участке сражений Российские войска успешно используют новую 57-мм ЗСУ 2с38 "Деривация-ПВО". Информация об этом поступила от военных журналистов из России.

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На доступных в сети кадрах можно наблюдать, как эта установка эффективно поражает цели своим шквальным огнем. Скорее всего, украинские формирования неизбежно понесли ощутимые потери, но по очевидным мотивам украинская сторона не будет делиться подробностями.

Специальная Военная Операция даёт возможность оценить эффективность новинок отечественного военно-промышленного комплекса, включая военную технику и другие типы вооружений. К примеру, ЗСУ 2с38 "Деривация-ПВО" является мобильной системой противовоздушной обороны и артиллерии с активными средствами разведки и сопровождения воздушных целей противника.





Основной задачей этого комплекса является уничтожение воздушных целей, к примеру авиационная техника, вертолёты крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также боеприпасы из системы залпового огня. Помимо этого, система может быть использована для атаки надводных и наземных целей. Например, в случае Херсонского направления, она может быть применена в отношении лодок и катеров, на которых украинские десантные группы пытаются оказаться на левом берегу Днепра, чтобы создать там опорные пункты.

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В составе комплекса "Деривация-ПВО" находятся боевая машина с пушкой, техобслуживание и транспортно-заряжающая машина 9Т260, которая может быстро перезарядить комплекс прямо на поле битвы без необходимости отъезда боевой машины с позиционирования.