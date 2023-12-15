В Intel заявляют, что графические ускорители их новых процессоров обходят конкурентов от AMD
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Компания Intel утверждает, что недавно выпущенные мобильные процессоры Meteor Lake обладают графическими чипами, способными обеспечить вдвое большую производительность по сравнению с процессорами Raptor Lake для ноутбуков. Кроме того, Intel предоставила новые детали о том, как масштабирование XeSS, основанное на машинном обучении, может еще больше улучшить производительность iGPU.
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Время исключительно вычислительных тестов из презентации Meteor Lake не дает точное представление о частоте кадров, поэтому результаты внутренних испытаний следует рассматривать с некоторой натяжкой. Все же графики демонстрируют, что новый Core Ultra 7 165H превосходит Core i7-1370P. Например, такие игры, как Baldur's Gate 3, Resident Evil Village и Mount & Blade II: Bannerlord работают гораздо лучше при собственном разрешении 1080p и средних настройках графики. В то же время в таких играх, как Counter-Strike 2, Far Cry 6 и League of Legends, продуктивность выросла примерно на 50 процентов.
Однако, эта генерационная прогрессия не учитывает XeSS, ответ Intel на DLSS и FSR. Компания заявляет, что решение для масштабирования может улучшить среднюю скорость кадров на 39 процентов. Тем не менее, во многих играх, таких как F1 2023, Call of Duty: Modern Warfare II, Marvel's Spider-Man Remastered и The Witcher 3, наблюдается более значительное увеличение производительности.
В настоящее время доступно только одно видео-сравнение - демонстрационная версия Intel, выпущенная в октябре, показывающая Dying Light 2, работающую на iGPU Meteor Lake с XeSS и без него. Этот тест также не дает точных данных о частоте кадров, но с включенным масштабированием игра выглядела гораздо плавнее.Кроме того, компания утверждает, что ее новые интегрированные чипы имеют преимущества по сравнению с AMD Ryzen 7 7840U. В среднем в 18 играх, таких как Apex Legends, DOTA 2, Final Fantasy XIV, Fortnite и Overwatch 2, Core Ultra 7 165H в MSI Prestige 16, как полагается, превосходит Lenovo Thinkpad T16 с процессором Zen 4.
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