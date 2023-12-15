Производство LGM-35 Sentinel может обойтись слишком дорого и не уместиться в выделенный бюджет, что может послужить поводом отказаться от проекта

Новая программа ВВС США, предусматривающая разработку межконтинентальных баллистических ракет(МБР), сталкивается с потенциальным перерасходом средств, который может выйти за рамки первоначально запланированной сметы в $96 миллиардов. По последним оценкам, стоимость каждой МБР, включая расходы на строительство соответствующих объектов, может превысить текущую оценку в $118 миллионов без учета инфляции. Таким образом, общая сумма для 659 запланированных ракет может достигнуть $117 миллиардов.

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Более того, известно, что даже при поддержке отдельных членов Конгресса, такой рост затрат может привести к возникновению положений закона, вступившего в силу 41 год назад, который направлен на предотвращение задержек и проблемных проектов и заставляет Пентагон обосновать программу или прекратить ее реализацию.

На данный момент представители ВВС проводят проверку после того, как был представлен отчет об отклонениях от программы, содержащий новую информацию о факторах, влияющих на аспекты программы, такие как стоимость и сроки строительства стартовых комплексов и прочее. Официальное заявление от руководителя закупок ВВС США гласит, что пересмотр оценок необходим для обеспечения актуальной информации для принятия решений высшим руководством.

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Однако, несмотря на то, что программа Sentinel играет важную роль в контроле над вооружениями и противодействии Китаю, любые задержки или увеличение затрат могут дать сторонникам идеи о необходимости продления службы уже существующих ракет Minuteman III. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен в числе таких сторонников выступает за прекращение нового проекта в пользу сохранения предыдущих моделей.