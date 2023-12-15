Авиация и беспилотные летательные аппараты уничтожают лодки и резервы ВСУ, пытающиеся пересечь Днепр и окопаться

На Херсонском участке, недалеко от села Крынки на левом берегу реки Днепр, продолжаются активные боевые действия, в которых участвуют подразделения Армии России. Согласно сообщениям российских военных корреспондентов и некоторых Telegram-каналов, бойцы успешно контролируют ситуацию и практически полностью ликвидировали украинских морпехов, которые высадились в этом районе.

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Один из Telegram-каналов, известный под названием "Рыбарь", сообщает о серии атак российских сил на позиции украинских формирований. Некоторые атаки были проведены в районе "теплиц" и восточнее села Крынки. Благодаря успешным действиям российских войск, украинские морские пехотинцы были вынуждены отступить и обороняться внутри самого села. Часть украинских войск была вынуждена эвакуироваться на остров Фролова, понеся значительные потери в процессе.





Кроме того, российские военные нанесли авиационные удары по месту десантирования новых группировок ВСУ на левом берегу Днепра. Используя беспилотные летательные аппараты, российские военные уничтожают лодки с находящимися на них солдатами ВСУ. В ходе боевых действий в районе села Крынки, был сбит также вертолет Вооруженных Сил Украины. Значительные разрушения были причинены инфраструктуре и зданиям населенного пункта.

Ранее, на пресс-конференции Прямой линии перед журналистами, президент России Владимир Путин, подтвердил информацию о ситуации в районе села Крынки. Он отметил, что подразделения ВСУ оказались в "огневом мешке" и понесли значительные потери. Глава государства описал высадку украинских войск на левобережье Днепра как последнюю попытку контрнаступления, причем указал на неизбежность провала этой операции.

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Кроме того, президент Путин подчеркнул, что Украина теряет в этой битве не просто пехоту, а своих элитных морских пехотинцев и спецназовцев. Ситуация в районе села Крынки продолжает развиваться в пользу российских Вооруженных Сил, которые успешно выполняют свою задачу по защите территории Российской Федерации.