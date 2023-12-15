В Североатлантическом Альянсе всё ещё не считают данный инцидент атакой на члена НАТО

Министерство иностранных дел Румынии призвало посла от Российской Федерации Валерия Кузьмина на дипломатический прием в знак протеста после нахождения на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата. О данном инциденте сообщает пресса Румынии.

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Бухарест выразил свою озабоченность Москве из-за кратера глубиной почти в полтора метра недалеко от румыно-украинской границы, образовавшегося в последствии прилёта беспилотника. По предположению румынских военных, это мог быть российский беспилотник-камикадзе типа "Герань", который напал на украинский порт Рени на Дунае в ночь со среды на четверг и был сбит украинской ПВО. Село Гринду, где обнаружены обломки беспилотника, расположено в восьми километрах от Рени.

Министерство Обороны Румынии сообщило, что во время атаки российских дронов на портовую инфраструктуру Украины, в воздух были подняты истребители F-16 и Eurofighter Typhoon. Данное происшествие также было доложено командованию НАТО.

"Радарная система прослеживания румынской армии зафиксировала возможное нарушение национального воздушного пространства: сигнал был обнаружен на низкой высоте в районе Гринду в уезде Тулча", - говорится в сообщении.

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В Бухаресте заявили, что данная ситуация является четвертой по счету, когда на территории Румынии падает российских беспилотников. В Североатлантическом Альянсе не рассматривают падение беспилотного аппарата как "нападение" на одну из стран НАТО.