В атаках применялись как различные дроны-камикадзе, так и гиперзвуковые ракеты Кинжал

Ночью с 14 на 15 декабря Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили атаковать объекты украинской армии на нескольких территориях. В результате вчерашних ударов, с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые уничтожили батарею системы Пэтриот и аэродром в Староконстантинове, дополнительные атаки были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения.

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Украинские военные рассказали, что российское Минобороны использует дроны преимущественно для выявления местоположения систем ПВО. После этого по указанным точкам совершаются удары с использованием различных типов ракет.

Сообщалось о взрывах в ночной период на территории одного из промышленных предприятий в Харькове, которое использовалось для выпуска и ремонта бронированной техники. Атака также затронула один из военно-промышленных объектов в Кременчуге, Полтавская область.

В Хмельницкой области произошло несколько взрывов, и снова оказался поражён аэродром в Староконстантинове, который стал настоящей целью для российских ракет и дронов. Удары последовали один за другим, в результате чего был уничтожен командный штаб, в который прибыли военные для оценки ущерба от предыдущих атак.

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В ответ украинские формирования нанесли ракетный удар по Мариуполю. По последним данным, ракеты попали в бетонный завод на Юге Донецкой Народной Республики.