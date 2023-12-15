Чипы серии H будут иметь вдвое более производительный видеочип, в сравнении со старыми моделями

Intel анонсировала первые мобильные процессоры на базе своей новой платформы Meteor Lake, и с сегодняшнего дня они уже доступны в магазинах. Линейка Intel Core Ultra - первая, построенная на техпроцессе Intel 4. По словам производителя микросхем, это крупнейший архитектурный сдвиг за четыре десятилетия.

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Линейка Core Ultra изначально состоит из четырех компонентов Core Ultra H и четырех чипов Core Ultra U серии. Серию Core Ultra H возглавляет Core Ultra 7 165H, 16-ядерный и 22-поточный чип, состоящий из шести ядер performance, восьми ядер efficiency и двух ядер с низким энергопотреблением. Чипы серии H также включают встроенный графический процессор Intel Arc, оснащенный максимум восемью X-ядрами с тактовой частотой до 2,3 ГГц, с поддержкой современного функционала, такого как RTX, кодирование и декодирование AV1, затенение сетки, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1 20G. По данным Chipzilla, новый видеочип обеспечивает вдвое большую производительность по сравнению со старыми моделями.

Intel заявляет, что вся ее новая линейка Core Ultra дополнительно оснащена Intel AI Boost - нейронным процессором, разработанным специально для работы с искусственным интеллектом. Они помогут вступить в эпоху ПК с искусственным интеллектом вместе с появлением Windows 12. Ожидается, что к 2028 году четыре из пяти компьютеров будут поддерживать искусственный интеллект.

Недавно выпущенные чипы Core Ultra 7 поставляются с 24 МБ Intel Smart Cache, и все модели поддерживают до 64 ГБ памяти DDR5-5600 или 96 ГБ памяти LPDDR5-7467. Платформа дополнительно поддерживает Thunderbolt 4 со скоростью до 40 гигабит в секунду, Bluetooth 5.4 и Intel Killer networking.

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Чипы Intel Core Ultra появятся в продуктах более 35 ведущих OEM-партнеров, включая Acer, Asus, HP, Lenovo и Samsung.