Теперь Вооруженные Силы Германии не будут получать компенсацию за переданное Киеву оружие

Правительство Федеративной Республики Германия приняло решение перестать компенсировать собственным вооруженным силам, Бундесверу, расходы на передачу вооружения и оборудования Украине. Таким образом, ответственность за поддержку Украины полностью перекладывается на собственные вооруженные силы Германии, как отдельный субъект.

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Согласно внутреннему документу Федерального Министерства Финансов о последнем соглашении правящей коалиции, теперь указано, что расходы на замену оборудования после модернизации будут покрываться за счет специального фонда Бундесвера. Это означает, что Германия возьмет на себя полную финансовую ответственность за поддержку Украины и обеспечение соответствующего вооружения и оборудования.

Это решение отражает неготовность правительства Германии продолжать спонсирование администрации Зеленского и его формирований в прежнем объёме и продолжать отправлять дорогостоящее вооружение ВСУ. Однако, оно также может повлечь за собой определенные бюджетные изменения и перераспределение финансовых ресурсов Бундесвера.

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В целом, передача ответственности за поддержку Украины на Бундесвер выглядит, как способ правительства снять с себя ответственность за отсутствие необходимых Киеву поставок.