По мнению президента, все бойцы участвующие в СВО должны иметь одинаковые условия, права, льготы и поддержку от государства

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин во время пресс-конференции «Итоги года» раскрыл ситуацию касательно бойцов, находящихся в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине.

реклама

По словам лидера государства, действительно имеются некоторые нерешенные вопросы сотрудникам Частных Военных Компани, в первую очередь речь может идти о ЧВК «Вагнер», как о самой прославившейся и боеспособной организации, участвовавшей в Спецоперации. Это по словам Владимира Путина, ошибка, допущенная Министерством Обороны и она уже постепенно решается. Обращается пристальное внимание, чтобы все ветераны и находящиеся на Украине ребята получили весь пакет государственных льгот, гарантий, прав и денежных выплат, наравне с мобилизованными и военнослужащими контрактной службы, это же касается и добровольческих отрядов.

"Все добровольцы, все кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за неё, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия", - было заявлено в ходе пресс-конференции.

По словам президента, в настоящий момент, с юридической точки зрения, в стране нет никаких ЧВК и это нужно исправить, для этого будут приняты все меры и внесены все поправки, главное чтобы ребята защищающие страну получили необходимую от государства поддержку, сообщил президент России.

Помимо этого, Владимир Путин рассказал, что в зоне СВО находится порядка 617 тысяч военнослужащих и количество добровольцев продолжает расти. Каждый день приходит до 1500 человек и проводить какие-то мобилизационные мероприятия нет абсолютно никакой необходимости.