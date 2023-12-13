Несмотря на американские санкции, многие западные страны хотят расширить сотрудничество с Китаем

Как сообщает анонимный источник, компания Huawei планирует начать строительство своего первого зарубежного завода во Франции уже в 2024 году. Предполагается, что новое здание будет использоваться для производства мобильных телефонов и сетевого оборудования. Оно будет доступно для бизнеса в 2025 году. Помимо этого, ожидается создание 500 рабочих мест.

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Ранее, планы по строительству завода были задуманы на 2020 год и предполагалось вложить в проект €200 миллионов, но из-за пандемии COVID-19 все было остановлено. Однако, начало проекта может быть возобновлено, как было задумано изначально, а новый завод будет расположен в городе Брумат, недалеко от Страсбурга.

Официальная газета Коммунистической партии Китая China Daily также предоставляет некоторые дополнительные детали. Согласно заместителю генерального директора Huawei во Франции, на площадке в Брумат будут проводиться производство технологических решений для мобильных сетей на сумму в миллиард евро, которые будут продаваться в Европе.

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Создание нового завода во Франции позволяет Huawei продемонстрировать свою открытость и приверженность обслуживанию европейского рынка, вопреки санкциям Соединённых Штатов и давления со стороны некоторых европейских стран. Рен Чжэнфэй, основатель компании Huawei, рассматривает Европу "вторым домом" для своего бизнеса. В дальнейших планах есть также создание исследовательского центра в Париже для поддержки цифровой трансформации во Франции.