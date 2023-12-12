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Zelikman
У компании Rockstar требуют от 200 тысяч до 2 миллионов долларов
Некоторые фанаты игры возжелали свою часть пирога за сходство с персонажами из трейлера GTA6

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  Компания Rockstar в очередной раз оказалась жертвой вымогательств. Некоторые люди, видя себя в персонажах из промо-ролика новой игры Grand Theft Auto 6, решили потребовать финансовую компенсацию от разработчиков за якобы использование их образов в своём проекте.

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  Когда сначала выступил татуированный мужчина из Флориды, потребовавший невероятную сумму в два миллиона долларов, многие просто отмахнулись от его требования, сочтя его за сумасшедшего. Однако, когда это переросло в настоящий тренд, после второго подобного запроса, в сети прокатилась волна мемов от фанатов игры, которые в шуточной форме подчеркнули абсурдность требований к Rockstar.

  Сеть заполонили запросы не только от людей, но и от животных. Вслед за чернокожей женщиной, потребовавшей 200 тысяч долларов за свою схожесть с персонажем из ролика, в трейлере пользователи смогли распознать чихуахуа, аллигатора, фламинго. Соответственно, в социальных сетях посыпались запросы от злого пёсика, возмущённого аллигатора и даже жизнерадостного фламинго.

  Несмотря на то, что большинство людей относятся к этим запросам со скепсисом и недоумением, некоторые фанаты игры начали рассматривать этот феномен как новый способ рассказать о себе и подзаработать.

  Сейчас вопрос о дальнейшей реакции компании Rockstar остается открытым. Неизвестно, пойдет ли она навстречу этим требованиям или воспримет их как смешные и нереальные. Все, что можно сказать точно, это то, что данный случай доказывает, насколько глубоко в нас заложено желание быть частью чего-то большего, даже если это всего лишь игра.

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#игры #гейминг #rockstar #gta 6 #разработчики
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