По словам разработчиков, их продукт будет более функциональным и универсальным в плане подбора материалов, чем большинство аналогов

Компания Lotmaxx представляет свой новый продукт - 3D-принтер ET, который дополнительно обладает функциями лазерного гравера. Это устройство также оборудовано системой камер с разрешением Full HD и RGB-подсветкой.

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ET будет представлен на рынке в виде кампании на платформе Kickstarter, которая превысила запланированную цель финансирования в 10 242 доллара и собрала почти 62 000 долларов. Срок завершения кампании - 19 января 2024 года.

Данный продукт предназначен для опытных мастеров, так как 3D-принтер способен создавать сложные трехмерные объекты из большинства материалов, а лазерная гравировка идеально подходит для простых двумерных элементов. Хотя люди часто предпочитают одну функцию другой, лазерные граверы отлично справляются с созданием угловатых объектов с сложными поверхностными деталями, которые уже готовы к коммерческой реализации.

ET обладает скоростью печати свыше 500 мм/с и может быстро ускоряться до 10 000 мм2/с. Скорость потока в плавильной камере и максимальная скорость экструзии составляют 27 мм3/с. Эти характеристики подчеркивают способность принтера Lotmaxx обеспечивать быстрые и высококачественные результаты. Устройство также оснащено линейными направляющими для точного движения печатающей головки и остановки на высоких скоростях, а также имеет двойную синхронную конструкцию по оси Z для гарантии качественной печати на всех слоях. При помощи интеллектуальной алюминиевой камеры разрешением 1080P процесс печати можно наблюдать в режиме реального времени, а специальное приложение позволяет настраивать и контролировать проекты печати.

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Компания Lotmaxx заявляет, что благодаря особому переключаемому модулю, 3D-принтер ET может быть использован как лазерный гравер и резак мощностью 20 Вт, способный маркировать металлы всего за несколько секунд. Lotmaxx также утверждает, что ET отлично справляется с обработкой различных материалов, в отличие от стандартных лазерных головок мощностью 5 Вт, которые имеют ограниченную совместимость. Например, лазер может обрабатывать деревянные доски толщиной 3 мм, непрозрачный акрил и обычный картон.