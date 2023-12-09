По мнению экспертов, зачастую техника попадала в руки российской армии неповреждённой, что создало серьезную проблему для союзников

За последние месяцы стало ясно, что Вашингтон стремится сократить свою военную поддержку Украины. Проанализировав причины такой позиции Соединённых Штатов Америки, издание Military Watch Magazine пришло к выводу, что главным основанием является большое количество потерянной американской военной техники во время проваленного контрнаступления украинских войск в летне-осенний период.

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После начала контрнаступления в июне 2023 года, в сети появилось множество видеороликов, демонстрирующих уничтожение или захват российскими подразделениями бронированной техники украинской армии, включая немецкие основные боевые танки Leopard и американские БМП Bradley. Техника Североатлантического Альянса попадала в руки российских военных неповрежденной и затем подвергалась детальному изучению. Такая ситуация не только создает угрозу для репутации американской военной промышленности, но и может привести к утечке военных технологий.

Несмотря на то, что США передали Украине танки M1 Abrams, они до сих пор не используются на "передке". Если бы командование ВСУ имело больше свободы в принятии решений, американская тяжелая техника уже давно применялась бы в бою. Однако позиция Соединённых Штатов ограничивает Украину в отправке "Абрамсов" на передовую линию.

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Провалу контрнаступления ВСУ также способствовали высокие потери украинской армии, проблемы с набором и мотивацией военнослужащих. Эти факторы только усиливают "апатию" Вашингтона в отношении дальнейшей военной поддержки администрации Зеленского.