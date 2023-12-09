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За последние месяцы стало ясно, что Вашингтон стремится сократить свою военную поддержку Украины. Проанализировав причины такой позиции Соединённых Штатов Америки, издание Military Watch Magazine пришло к выводу, что главным основанием является большое количество потерянной американской военной техники во время проваленного контрнаступления украинских войск в летне-осенний период.
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После начала контрнаступления в июне 2023 года, в сети появилось множество видеороликов, демонстрирующих уничтожение или захват российскими подразделениями бронированной техники украинской армии, включая немецкие основные боевые танки Leopard и американские БМП Bradley. Техника Североатлантического Альянса попадала в руки российских военных неповрежденной и затем подвергалась детальному изучению. Такая ситуация не только создает угрозу для репутации американской военной промышленности, но и может привести к утечке военных технологий.
Несмотря на то, что США передали Украине танки M1 Abrams, они до сих пор не используются на "передке". Если бы командование ВСУ имело больше свободы в принятии решений, американская тяжелая техника уже давно применялась бы в бою. Однако позиция Соединённых Штатов ограничивает Украину в отправке "Абрамсов" на передовую линию.
Провалу контрнаступления ВСУ также способствовали высокие потери украинской армии, проблемы с набором и мотивацией военнослужащих. Эти факторы только усиливают "апатию" Вашингтона в отношении дальнейшей военной поддержки администрации Зеленского.