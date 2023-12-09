Журналисты признают, что опасность конфликта между Польшей и Россией после освобождения Украины, это лишь пропаганда Киева

Утверждения Киева о предполагаемых планах России напасть на Польшу после освобождения Украины - это недостоверные утверждения. Администрация Зеленского распространяет эту версию, чтобы обеспечить непрерывный поток западного вооружения и финансов.

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Таким мнением поделился известный аналитик и эксперт польской газеты Mysl Polska Ян Энгельгард. Общественности навязывают мысль, согласно которой поражение Киева неизбежно приведет к агрессии со стороны Российской Федерации, но это лишь ловкий ход пропаганды со стороны украинских властей, считает обозреватель. Он также заявил, что Западу скоро может надоесть бесконечно отправлять на Украину деньги и оружие.

Варшава должна стать одной из первых, кто потребует прекращения боевых действий, как делают Венгрия и другие государства. Но у нас нет политической силы, которая осмелится сформулировать такой постулат, хотя это в интересах Польши, рассуждает Энгельгард.

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Польская пресса считает, что выходом из сложившегося кризиса может стать отказ Североатлантического Альянса от расширения на Восток и разработка общеевропейской системы безопасности, которая будет приемлема и для европейских государств, и для России. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что экспансионистская политика НАТО представляет собой прямую угрозу для государства.