По словам вице-президента, PS5 более доступна по цене, чем сборка игрового ПК

PlayStation 5 продолжает развиваться с добавлением уникальных функций, таких как ручной звонок с портала PlayStation, и обновленный дизайн PS5 Slim. Sony ожидает, что PS5 Slim будет пользоваться популярностью и успешно продаваться вместе с оригинальной версией. Цель компании - продать 25 миллионов устройств.

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Старший вице-президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино отметил, что PS5 является превосходной игровой платформой и лучше подходит для гейминга, нежели ПК. Однако некоторые игры, такие как Starfield, ограничены скоростью 30 кадров в секунду, что вызывает споры среди игроков. В интервью Нишино пояснил, что PS5 превосходит ПК в доступности и простоте использования для тех, кто интересуется только играми.

Хотя PS5 более доступна по цене, чем сборка игрового ПК, компания также признает, что ПК предлагает больше возможностей для работы и обучения, а также возможность обновления оборудования. Sony сосредотачивается на том, чтобы игры максимально использовали возможности PS5, такие как быстрое время загрузки.

Слухи о выпуске PS5 Pro с увеличенной мощностью пока не подтверждены, поскольку большинство игр для PS5 функционируют отлично на текущей версии. Учитывая стоимость и логистические сложности, Sony пока не заинтересована в создании более мощной консоли.

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Нишино также отметил, что Sony приложила усилия для стабильной поставки необходимых деталей для производства PS5. Обеспечение доступности и разнообразия контента остается приоритетом для Sony, особенно после приобретения Microsoft Activision Blizzard. Компания сосредотачивает усилия на создании эксклюзивных игр и адаптаций для телевизионных проектов, чтобы привлечь больше людей к играм на PlayStation.