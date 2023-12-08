По мнению директора разведки страны, это поможет укрепить сотрудничество с Соединенными Штатами и Великобританией

Австралия активно принимает участие в создании "вполне секретной" облачной платформы для разведывательных целей. Главная цель проекта - усовершенствование обмена информацией и данными с США и Великобританией.

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Эндрю Ширер, генеральный директор национальной разведки Австралии, заявил на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, что британские и американские власти уже имеют свою собственную облачную платформу для хранения разведывательных данных. Ширер подробно рассказал о трех облачных платформах и объединяющей их цели. Он отметил, что Австралия активно работает над "сверхсекретной облачной инициативой". По завершении, эта платформа будет совместима с аналогичными инфраструктурами в Вашингтоне и Лондоне, что облегчит быстрый обмен конфиденциальными данными.

Облачная инициатива Австралии предназначена для изменения методов работы разведывательных служб, подчеркнул Ширер. Более того, она создаст "общее пространство сотрудничества" между разведывательными организациями пяти стран "Five Eyes" и укрепит чувство объединения как единого сообщества. Глава австралийской разведки подчеркнул важность совместного сбора и обмена обширными данными, как существенного сдвига в разведывательном сообществе. Он отметил, что Австралия сможет получить ценную информацию благодаря устоявшимся инициативам США и Великобритании в области облачных разведывательных данных.

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Ширер также отметил необходимость создания общих стандартов для аппаратного и программного обеспечения, чтобы способствовать сотрудничеству и обмену данными. По его мнению, все участники сообщества Five Eyes должны придавать приоритетное значение установлению общих IT-стандартов.