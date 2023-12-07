Ситуация вокруг Частной Военной Компании Вагнер постепенно проясняется

Ранее мы уже обсуждали, что в Частной Военной Компании «Вагнер» уже всё готово для начала приёма на работу и подготовки добровольцев, но процесс не стартует из-за некоторых юридических вопросов и нюансов.

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Как стало известно, российские депутаты подготовили новый законопроект, который позволит Федеральной Службе Войск Национальной Гвардии (Росгвардии) иметь в своё составе добровольческие формирования, что может означать скорое заключение договора между Группой Вагнера и силовым ведомством. При этом, судя по всему, в компании не будет происходить никаких структурных изменений и она сумеет функционировать как и ранее.

Также стоит напомнить, что несколько месяцев назад в Государственной Думе был принят закон, позволяющий иметь Росгвардии на вооружении тяжёлую бронированную технику, включая танки и боевые машины пехоты. Вероятнее всего, подразделения, среди которых будет и ЧВК «Вагнер», также будут получать артиллерийские самоходные установки и реактивные системы залпового огня, чтобы выполнять боевые задачи с былой эффективностью. Стороны всё же сумели найти компромисс, чтобы дать возможность опытным бойцам из "Оркестра" проявить себя в Специальной Военной Операции и при этом не изменить своим принципам.

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Остаётся любопытный вопрос: а сможет ли в дальнейшем компания использовать авиацию. Ранее в зоне проведения Спецоперации ЧВК «Вагнер» наносили удары при помощи тех же самолётов Су-24М. Экипаж одного из таких бомбардировщиков даже повторил подвиг Героя СССР Николая Гастелло, остановив продвижение бронетехники Вооруженных Сил Украины под Бахмутом.