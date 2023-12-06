По словам представителей техногиганта, компания долго и тщательно проверяет свои высокотехнологичные продукты перед сборкой





В эксклюзивном интервью с полным доступом для журналистки CNBC Кэти Тарасовой, руководители компании Apple продемонстрировали лабораторию, где проводятся тщательные тесты каждого компонента перед его использованием в продуктах компании.

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Глава подразделения Apple по производству кремния, Джонни Сроуджи, подчеркнул значение собственного дизайна и разработки процессоров Apple для их высокой оптимизации и масштабируемости, что гарантирует повышенную производительность. Он также отметил, что графические процессоры в новых системах на кристалле помогают компании конкурировать с такими гигантами, как Intel, AMD и Nvidia. Apple внедрила новые функции, такие как аппаратная трассировка лучей и ускорение затенения сетки, которые значительно улучшают визуальные эффекты в играх.

Руководители Apple гордятся своим подразделением по разработке чипов и считают его одной из ключевых причин успеха компании на рынке аппаратных продуктов. В беседе с Джоном Тернусом, старшим вице-президентом Apple по аппаратному обеспечению, было подтверждено, что компания очень довольна результатами своей полупроводниковой инициативы, а продукты на базе Apple Silicon, такие как легкий и безвентиляторный MacBook Air с впечатляющим временем автономной работы в 18 часов, получили высокую оценку. Тернус также отметил, что чипы серии M имеют достаточное качество для запуска AAA проектов, хотя большинство геймеров до сих пор предпочитают играть на консолях или ПК с Windows.





Из-за того, что Apple использует собственные процессоры практически во всех своих продуктах, обсуждение перешло к сотовым модемам и причинам задержки внедрения собственного сотового чипа в устройствах компании. Сроуджи не раскрыл прямо причины задержки, но подтвердил, что компания работает над сотовым модемом и вкладывает значительные усилия в развитие сотовой связи. На данный момент компания продолжит использовать модемы Qualcomm в своих продуктах до 2026 года.

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