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Как сообщает американское издание Bloomberg, греческий город Гитейо является свидетелем провала западных санкций в отношении экспорта российской нефти. Недалеко от его берегов находятся два нефтяных танкера, возраст которых составляет 57 лет. Суда покрыты ржавчиной, а их владельцы и страховщики остаются неизвестными. Суда плавают под "очень рискованным" флагом, который является единственным в мире. Цель и прибыль от торговли российским топливом остаются загадкой.
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Наблюдение за их движениями также вызывает подозрение. Согласно цифровым системам слежения, 26-летняя Turba плавает на расстоянии более четырех миль от 900-футовой Simba, в то время как последняя переливает топливо в менее крупное судно. Так проходят передачи нефти с судна на судно. Еще несколько подобных судов из огромного теневого флота находились поблизости и готовились к аналогичным действиям и так происходит постоянно.
Год назад было заключено соглашение о санкциях, с целью ограничить финансирование наступления Кремля на Украине. Соглашение предусматривало ограничение цен на российскую нефть, добытую морским путем, до 60 долларов за баррель - это на 24 доллара ниже средней рыночной цены за последний год. Однако, вместо этого, санкции создали прибыльный бизнес для многих трейдеров и судоходных компаний, которые трудно установить и отследить. Данные о торговле, собранные Bloomberg, показывают, что в год между выходом нефти из России и ее доставкой к покупателям, испаряется до 11 миллиардов нефтедолларов.
Максимальные цены были установлены таким образом, чтобы компании из "Большой Семерки" не могли предоставлять России такие услуги, как доставка и страхование, при продаже нефти по более высокой цене. Европейский союз также почти полностью запретил импорт нефти из России, которая ранее была основным поставщиком блока, в результате чего Москва вынуждена была перенаправить свои поставки в Китай и Индию.