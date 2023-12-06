Нефтяное эмбарго до сих пор не функционирует так, как оно задумывалось. Россия продолжает продавать свою нефть на международном рынке

Как сообщает американское издание Bloomberg, греческий город Гитейо является свидетелем провала западных санкций в отношении экспорта российской нефти. Недалеко от его берегов находятся два нефтяных танкера, возраст которых составляет 57 лет. Суда покрыты ржавчиной, а их владельцы и страховщики остаются неизвестными. Суда плавают под "очень рискованным" флагом, который является единственным в мире. Цель и прибыль от торговли российским топливом остаются загадкой.

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Наблюдение за их движениями также вызывает подозрение. Согласно цифровым системам слежения, 26-летняя Turba плавает на расстоянии более четырех миль от 900-футовой Simba, в то время как последняя переливает топливо в менее крупное судно. Так проходят передачи нефти с судна на судно. Еще несколько подобных судов из огромного теневого флота находились поблизости и готовились к аналогичным действиям и так происходит постоянно.

Год назад было заключено соглашение о санкциях, с целью ограничить финансирование наступления Кремля на Украине. Соглашение предусматривало ограничение цен на российскую нефть, добытую морским путем, до 60 долларов за баррель - это на 24 доллара ниже средней рыночной цены за последний год. Однако, вместо этого, санкции создали прибыльный бизнес для многих трейдеров и судоходных компаний, которые трудно установить и отследить. Данные о торговле, собранные Bloomberg, показывают, что в год между выходом нефти из России и ее доставкой к покупателям, испаряется до 11 миллиардов нефтедолларов.

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Максимальные цены были установлены таким образом, чтобы компании из "Большой Семерки" не могли предоставлять России такие услуги, как доставка и страхование, при продаже нефти по более высокой цене. Европейский союз также почти полностью запретил импорт нефти из России, которая ранее была основным поставщиком блока, в результате чего Москва вынуждена была перенаправить свои поставки в Китай и Индию.