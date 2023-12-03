Google замедлит скорость обновления расширений в браузере для разработчиков

Для исключения использования блокировщиков рекламы на YouTube, Google решил принять различные меры. В первую очередь, было включено приостановление видео с просьбой отключить блокировку рекламы. Последующая добавка задержки загрузки видео при обнаружении блокировщика также явилась определенной мерой, доказавшей свою эффективность по резкому увеличению удалений. Теперь Google ведет непосредственную войну с разработчиками браузера Chrome.

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Однако, с появлением новых ограничений в обязательном порядке, внедренных в Manifest V3 к июню 2024 года, возникает опасность значительного замедления скорости обновления расширений для разработчиков. Будущие обновления расширений будут проходить полную процедуру проверки прежде, чем будут одобрены и отправлены пользователям. Блокировщики рекламы полагаются на быстрые обновления, чтобы противостоять обновлениям системы доставки рекламы YouTube. Новая процедура проверки должна замедлить развертывание обновлений, предоставляя YouTube время для внесения корректировок в свои алгоритмы с целью снизить эффективность блокировки рекламы.

Канал Engadget провел последнее интервью с разработчиками некоторых из самых популярных расширений для блокировки рекламы в Chrome. Технический директор расширения Ghostery, Кшиштоф Модрас, отметил, что Google "адаптирует свои методы чаще, чем когда-либо прежде". Из-за частых изменений в системе доставки рекламы YouTube, разработчикам приходится ежедневно или еще чаще изменять списки блокировки программного обеспечения своих расширений.

В FAQ популярного расширения для блокировки рекламы, uBlock Origin, также было обнаружено, что YouTube ведет войну с блокировщиками рекламы. В заявлении указано, что "YouTube регулярно меняет свои сценарии обнаружения, и это означает, что могут возникать случаи, когда вы столкнетесь с их сообщениями. Это должно происходить только через короткие промежутки времени после их изменений и до обновления нашей программы фильтрации".

Новая политика проверки, установленная в Manifest V3, означает, что обновление этих фильтров может потребовать гораздо больше времени. Google может намеренно замедлить процесс проверки расширений, чтобы дать YouTube возможность всегда опережать разработчиков.

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Пользователи, которые используют блокировщики рекламы во время обычного просмотра на YouTube, могут оказаться в затруднительном положении при выпуске Manifest V3 в следующем году. Те, кто ищет «безопасное убежище» для блокировки рекламы, возможно, будут вынуждены обратить внимание на другие браузеры. Mozilla заверила пользователей, что Firefox не требует Manifest V3. Однако, Google делает ставку на то, что многие пользователи либо примирятся с рекламой, либо будут платить ежемесячную плату за YouTube Premium.