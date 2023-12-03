Судя по всему, сбоить может и новейший зенитно-ракетный комплекс

Большинство наверняка уже знает, насколько внушительно выглядят видеозаписи с работой одной из самых уникальных систем противоракетной обороны «Железный купол», разработанной израильской компанией Rafael. Большое количество зенитных ракет устремляется в небо из одной точки на земле, уничтожая различные ракеты противника. Из далека это зрелище напоминает мифологическую гидру с несчитанным количеством голов, которые поднимаются одна за одной.

Данная система ПРО является не только эффектной, но и эффективной. Всего одна батарея способна защитить площадь в 1500 квадратных километров, а учитывая большое количество ракет в одной установке, перегрузить такую защиту не самая лёгкая задача.

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Однако, в сети появились свежие видеозаписи, на которых можно увидеть, как во время отражения воздушной атаки на Израиль, одна из ракет комплекса, судя по всему, сбоила и взлетев в небо, неожиданно развернулась и ударила по собственному району. Подобные случаи уже много раз наблюдались в работе противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины, когда зенитная ракета после запуска влетала в жилые здания или в лучшем случае падала в поле недалеко от самого комплекса.

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Самый нашумевший случай был прилёт по рынку населённого пункта Константиновка, когда, согласно расследование The New York Times, удар был нанёс украинским ЗРК «Бук». В таких случаях, как правило, официальные лица ссылались на устаревшее вооружение и ненадежность в связи с этим оборудования. Однако, как показывает практика, подобные случаи могут произойти и с новейшим вооружением.