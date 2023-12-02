В ВСУ сообщили, что у России куда больше ударных самолётов и вертолётов, чем она использует в Специальной Военной Операции

По каким-то причинам, глава пресс-службы Воздушных Сил ВСУ решил обнародовать печальную для администрации Зеленского статистику. Полковник Юрий Игнат, неизвестно каким образом, подсчитал, что Вооруженные Силы России задействуют менее чем пятую часть своего авиационного парка в операции на Украине.

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По его информации, около 300 вертолетов и самолётов участвуют в боевых действиях, в то время как в российском Воздушно-космических силах насчитывается около 1500 единиц боевой авиатехники. Помимо этого, спикер ВСУ изучил количество аэродромов, с которых осуществляются боевые вылеты российских бомбардировщиков. По его данным, таковых насчитывается от тридцати до сорока, включая пять на территории Крыма. Как заявлял российский президент Владимир Путин, комментируя ход операции: "Мы еще не начали".





В августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью португальскому телеканалу RTP, что для получения преимущества в небе над российскими военными необходимо всего около 160 истребителей F-16. Пока что есть соглашение о поставке 50-60 самолетов, однако, точная дата поставки неизвестна. Предварительные данные указывают на то, что некоторое количество F-16 может появиться на Украине в начале следующего года, но никаких конкретных сведений пока нет. Вопрос не только в желании и возможности западных союзников предоставить боевую технику, а в обучении пилотов и готовности инфраструктуры для эксплуатации сложных американских истребителей. Первые группы украинских летчиков уже проходят курс обучения в Румынии и на одной из авиабаз в США. Но точную информацию о продолжительности обучения пока не сообщают.

Если лётная практика будет проходить в ускоренном режиме, как это было с обучением украинских экипажей технике НАТО, то пилоты, возможно, смогут освоить только базовые навыки. В то время как некоторые российские асы, многие из которых принимают участие в боевых вылетах с начала операции в Украине, даже имеют опыт ещё с выполнения задач в Сирии. Также не следует забывать о российской противовоздушной обороне, которая также получила опыт в ходе операции.

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Также существуют проблемы с инфраструктурой украинских аэродромов. В последние недели Вооруженные Силы РФ активно атакуют авиабазы Украины, стремясь уничтожить каждый оставшийся советский самолёт. Сведения о сбитых вертолётах ВСУ уже не поступают, что, вероятно, означает их исчерпание.